В России предлагают расстреливать дезертиров
Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев призвал к расстрелам российских дезертиров.
"Воевать или не воевать - пока солдат имеет выбор, победить невозможно. Но завтра, если не сегодня, мы снова столкнемся с расстрелами", - отметил Журавлев. По мнению депутата, для того чтобы одержать победу в войне, России необходимо восстановить военно-полевые суды. До этого момента Вооруженные Силы РФ будут страдать от некоторых недостатков, и не следует ждать "специальных случаев", чтобы вернуться к расстрелам.
Журавлев называет тех, кто добровольно покидает свои позиции, "подонками", поскольку их действия создают дополнительную нагрузку для других солдат. Взаимодействие с мобилизацией, по словам депутата, также необходимо рассмотреть.
"Военно-полевые суды - карающая мера, которая влечет за собой расстрел. Вы можете относиться к этому как угодно. Если у человека есть выбор - воевать или не воевать, очевидно, он не будет воевать. Особенно это относится к тем, кто присоединился не по своей воле, скажем так... Но рано или поздно мы все равно придем к этому. К военно-полевым судам и к расстрелам тех, чьи действия привели к гибели множества других людей", - считает парламентарий.