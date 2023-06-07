Всемирный саммит по аэронавигации: Берлин передал эстафету Баку

CANSO - международная организация провайдеров аэронавигационного обслуживания. Сегодня в организации насчитывается более 180 членов, включая Азербайджан, ставший ее участником с 2005 года.

Исторически важное событие для гражданской авиации Азербайджана произойдет в июне 2024 года - страна примет очередной Всемирный саммит по аэронавигации и 28-ое ежегодное Генеральное собрание CANSO. Об этом было объявлено на саммите CANSO в Берлине.

Азербайджан - первая страна в истории СНГ и многих других стран региона, получивший одобрение исполнительного комитета CANSO на проведение данного мероприятия. Ранее саммит проходил в таких городах, как Дублин, Ванкувер, Копенгаген, Бангкок и Женева.

Решение CANSO поручить проведение международного саммита в Баку – яркий пример достижений и авторитета Азербайджана в области аэронавигации.

На встрече с представителями УВД «Азераэронавигации» AZAL главный директор CANSO Саймон Хокард отметил, что Азербайджан располагает всеми возможностями для проведения Всемирного саммита по аэронавигации на высоком уровне.

В рамках саммита в Баку планируется участие более 350 руководителей из области гражданской авиации, представляющих 150 стран мира. Они соберутся, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы оптимизации воздушного транспорта и сотрудничества в создании безопасной и устойчивой глобальной цепочки авиационных перевозок.

Саммит CANSO - одно из самых значимых мероприятий в области международной авиации. В рамках Всемирного саммита по аэронавигации CANSO ежегодно собираются мировые лидеры и высшее руководство всей индустрии гражданской авиации, а также представители международных организаций, таких как ICAO, EUROCONTROL и IATA.

CANSO охватывает более 85% мирового воздушного трафика и объединяет провайдеров аэронавигационных услуг, регулирующих и исполнительных органов авиационных властей со всего мира, а также лидеров производства в авиационной индустрии.