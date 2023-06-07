Рашад Даглы рассказал в суде, за что убил человека: «В полицию у нас обращаться не принято»

Как сообщает haqqin.az, на процессе выступил сам подсудимый. Он рассказал, что между ним и его жертвой Искендером Мехтиевым ранее не было вражды. Даглы убил Мехтиева, по его словам, потому, что тот пытался его шантажировать: «Он (убитый Мехтиев) сказал, что знает человека, которому известны порочащие меня вещи. Мол, ему нужна помощь, ты должен дать ему шесть тысяч манатов. Я не стал давать денег, а попросил у него встречи с этим человеком. Мехтиев рассказал, что подобный случай уже был в прошлом, и человек, который не дал деньги, повесился. Сказал, что сведет меня с этим человеком, но я должен пойти туда с деньгами. Я купил в магазине нож и отправился туда. По прибытии понял, что ни с кем меня сводить не собираются. Мы поспорили в машине. Мехтиев сказал, что, если не дам деньги, этот человек придет на свадьбу и опозорит меня публично. Это вывело меня из себя. Мехтиев хотел первым ударить меня ножом, но я его опередил», - рассказал Даглы.

На вопрос судьи, почему он не обратился в полицию, подсудимый заявил, что люди его круга считают это неправильным: «У нас есть неписанные законы. На такие вещи плохо смотрят. Я выступаю на свадьбах, а человека, сдавшего ближнего своего полиции, никто на свадьбы звать не будет».

Судебный процесс продолжится 7 июля.

Отметим, что Рашад Даглы обвиняется в убийстве Искендера Мехтиева (1979 г.р.). Убийство было совершено 9 ноября в поселке Локбатан. В его отношении выдвинули обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.