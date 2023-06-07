Сын Пашиняна доволен приговором своей обидчице

"Фактически принято решение об условном наказании. Цель правосудия не в том, чтобы наказать человека, признанного виновным в совершении преступления, а в том, чтобы уменьшить количество преступлений, чтобы даже если инцидент произошел, он бы не повторился. И если правовая система принимает решение о том, что данная цель реализуется таким образом, естественно, я не могу быть против", - сказал Пашинян-младший.

Ашот Пашинян также добавил, что доволен тем, что инциденту дана правовая оценка. «Я думаю, что это очень важно, независимо от того, кого касается инцидент. Доволен и тем, что система правосудия и наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РА, в этом случае не было очень строгим в отношении Гаяне Мартиросян», - сказал он.

Сын премьера Армении добавил, что не собирается обжаловать решение суда, и на судебном заседании не было озвучено никаких возражений.