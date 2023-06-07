«Шахеды» будут выпускаться в России

Россия планирует производить иранские беспилотники на своей территории, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Белого дома.

Ранее Тегеран поставлял Москве готовые дроны через Каспийское море. Но теперь США фиксируют поставки Тегераном материалов для строительства площадки по производству беспилотников, вероятно, в Татарстане.

Информацию озвучил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

FT напоминает, что Россия ранее закупила около 400 беспилотников у Ирана, но уже израсходовала большую их часть и хочет купить новую партию.

Администрация президента США также заявляет, что Иран рассматривает возможность продажи России сотен баллистических ракет, но пока такая сделка не состоялась.