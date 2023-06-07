Байрамов и Хоган обсудили переговоры с Арменией

9 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по двусторонней повестке сотрудничества между Азербайджаном и США, а также по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Была доведена до внимания позиция нашей страны по переговорам с Арменией, проведенным в течение последнего месяца, и перспективам решения открытых вопросов, стоящих на повестке дня.