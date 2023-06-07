Путин предложил активно развивать марку «Сделано в СНГ»

Странам ЕАЭС и СНГ нужно энергичнее наращивать промышленную кооперацию, выпускать продукцию под общей маркой «Сделано в СНГ», считает президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «Сделано в Евразэс». Ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой «Сделано в СНГ». Неважно – главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие», - сказал он на встрече с премьерами стран ЕАЭС и СНГ.

«Как уже говорил, важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей во всех наших странах», - добавил он.