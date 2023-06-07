Армяне разочаровались в «бархатной революции»

Служба социологических опросов Gallup International Аssociation провела опрос среди жителей Армении, в ходе у респондентов в том числе спрашивали, принимали ли они участие в «бархатной революции» 2018 года.

Если в 2018 году 91% респондентов заявили, что принимали в ней участие, то спустя 5 лет лишь 37,4% опрошенных заявили об этом же.

Также зафиксировано изменение отношения к акциям по блокированию дорог: если в 2018 году 87,1% заявили, что это были правильные шаги, то в 2023 году 50,8% уже заявляют, что не одобряют эти шаги.

В ходе опроса был поднят вопрос и о том - насколько оправдались ожидания от «бархатной революции» спустя 5 лет: 3,8% заявили, что полностью оправдались, 21,5% - частично оправдались, 18% - оправдались в определенной степени, 52,1% - вообще не оправдались, 4,6% респондентов затруднились ответить.