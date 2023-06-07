Лавров поздравил Фидана

Новый глава турецкого МИД Хакан Фидан провел в пятницу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции в Twitter.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Лавров поздравил министра Фидана с назначением на новую должность», - говорится в сообщении турецкого ведомства.

По информации телеканала TRT, министры также обсудили двусторонние отношения и текущую повестку.