Азербайджанцы Великобритании требуют наказать баронессу Кокс

В связи с этим от имени председателя азербайджанской общины Британии Фариды Панаховой было направлено обращение председателю Комитета по стандартам британского парламента Кристоферу Джону Брайанту, сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении твиты баронессы Кокс были расценены как «умышленное разжигание ненависти в Карабахском регионе Азербайджана» и выражена глубокая обеспокоенность азербайджанской общины этими твитами и новостями, которые мешают мирному процессу: «Прискорбно, что член Палаты лордов для привлечения внимания правых политиков злоупотребляет религией и пропагандирует исламофобию».

«Учитывая серьезные последствия твитов баронессы Кокс, я прошу Комитет по стандартам тщательно расследовать этот вопрос. Ее действия нарушают стандарты и принципы, установленные Палатой лордов. Кроме того, я призываю комитет принять соответствующие меры, в том числе объявить выговор и осудить баронессу Кокс», - говорится в обращении.