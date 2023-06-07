Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:14

На фоне прогресса мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, достигнутых при посредничестве Запада, Москва вновь напоминает, что альтернативы трехсторонним соглашениям с участием России нет и быть не может. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прямо заявил, что цель США - вытеснить Россию из армяно-азербайджанского мирного урегулирования. Заявление высокопоставленного российского дипломата, прозвучавшее в эфире телеканала «Россия-24», совпало по времени с переносом на неопределенный срок очередных переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении, намеченных на 12 июня в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил в этой связи, что новая дата переговоров глав МИД Азербайджана и Армении американской стороне неизвестна. «По моей оценке, - сказал Михаил Галузин в телеинтервью, - Соединенные Штаты всегда и везде пытаются добиваться одного и того же: с одной стороны, вытеснять Россию, с другой - подчинять себе в неоколониальном стиле независимые государства, являющиеся партнерами и союзниками России, а также мешать нашему партнерству и союзничеству с друзьями и соседями. В этом всегда была главная задача Америки...». Заместитель министра внешнеполитического ведомства России подчеркнул безальтернативность нормализации отношений двух южнокавказских республик на основе трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана. При этом Галузин утверждает, что РФ вовсе не против, чтобы свой вклад в армяно-азербайджанское мирное урегулирование вносили и другие страны. «Но это должно быть содействие не на словах, а на деле, и лежать в русле тех принципиальных, фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты лидерами, и которые, как мы видим, в целом успешно реализуются, - подчеркнул дипломат. - Соответственно, усилия каких-то еще посредников должны предоставлять добавленную стоимость именно с точки зрения реализации фундаментальных документов армяно-азербайджанской нормализации». Как известно, официальная Москва и ранее неоднократно озвучивала на разных уровнях заявления об «отсутствии альтернативы» трехсторонним соглашениям, достигнутым с участием России. В том числе, в преддверии или после переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. В этом, собственно, и заключается суть дипломатического тезиса России, которая не признает договоренностей, достигнутых при участии Запада.

Другими словами, Россия не намерена брать в расчет признание сторонами территориальной целостности друг друга, официальный отказ Армении от претензий на Карабах, а также признание внутренним делом Азербайджана вопроса о будущих условиях проживания армянских жителей бывшего Нагорно-Карабахского региона, поскольку видит в этом угрозу своим интересам на Южном Кавказе. В Москве уверены, что мир, достигнутый на таких условиях, вынудит их покинуть регион, вывести миротворцев из Карабаха и расформировать 102-ю базу в Гюмри. При этом важно учесть, что достигнутые с участием России трехсторонние соглашения не предполагают установление полномасштабного мира между Арменией и Азербайджаном, поскольку этот документ направлен на сохранение своего рода статуса-кво в послевоенный период. Что, впрочем, не мешает заместителю главы МИД РФ диктовать свои условия Западу, который, даже присоединившись к процессу мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, должен по мнению России сосредоточить свои усилия на поддержке реализации трехстороннего соглашения. Понятно, что для Запада мнение МИД России определяющим не является, – США и Евросоюз ведут активную работу над всеобъемлющим документом, включающим пакетное урегулирование всех спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией.