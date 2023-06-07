Россия жалуется: Запад мешает Москве помирить Азербайджан с Арменией наш комментарий
На фоне прогресса мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, достигнутых при посредничестве Запада, Москва вновь напоминает, что альтернативы трехсторонним соглашениям с участием России нет и быть не может. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прямо заявил, что цель США - вытеснить Россию из армяно-азербайджанского мирного урегулирования.
Заявление высокопоставленного российского дипломата, прозвучавшее в эфире телеканала «Россия-24», совпало по времени с переносом на неопределенный срок очередных переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении, намеченных на 12 июня в Вашингтоне.
Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил в этой связи, что новая дата переговоров глав МИД Азербайджана и Армении американской стороне неизвестна.
«По моей оценке, - сказал Михаил Галузин в телеинтервью, - Соединенные Штаты всегда и везде пытаются добиваться одного и того же: с одной стороны, вытеснять Россию, с другой - подчинять себе в неоколониальном стиле независимые государства, являющиеся партнерами и союзниками России, а также мешать нашему партнерству и союзничеству с друзьями и соседями. В этом всегда была главная задача Америки...».
Заместитель министра внешнеполитического ведомства России подчеркнул безальтернативность нормализации отношений двух южнокавказских республик на основе трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана.
При этом Галузин утверждает, что РФ вовсе не против, чтобы свой вклад в армяно-азербайджанское мирное урегулирование вносили и другие страны.
«Но это должно быть содействие не на словах, а на деле, и лежать в русле тех принципиальных, фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты лидерами, и которые, как мы видим, в целом успешно реализуются, - подчеркнул дипломат. - Соответственно, усилия каких-то еще посредников должны предоставлять добавленную стоимость именно с точки зрения реализации фундаментальных документов армяно-азербайджанской нормализации».
Как известно, официальная Москва и ранее неоднократно озвучивала на разных уровнях заявления об «отсутствии альтернативы» трехсторонним соглашениям, достигнутым с участием России. В том числе, в преддверии или после переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. В этом, собственно, и заключается суть дипломатического тезиса России, которая не признает договоренностей, достигнутых при участии Запада.
Другими словами, Россия не намерена брать в расчет признание сторонами территориальной целостности друг друга, официальный отказ Армении от претензий на Карабах, а также признание внутренним делом Азербайджана вопроса о будущих условиях проживания армянских жителей бывшего Нагорно-Карабахского региона, поскольку видит в этом угрозу своим интересам на Южном Кавказе. В Москве уверены, что мир, достигнутый на таких условиях, вынудит их покинуть регион, вывести миротворцев из Карабаха и расформировать 102-ю базу в Гюмри.
При этом важно учесть, что достигнутые с участием России трехсторонние соглашения не предполагают установление полномасштабного мира между Арменией и Азербайджаном, поскольку этот документ направлен на сохранение своего рода статуса-кво в послевоенный период.
Что, впрочем, не мешает заместителю главы МИД РФ диктовать свои условия Западу, который, даже присоединившись к процессу мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, должен по мнению России сосредоточить свои усилия на поддержке реализации трехстороннего соглашения.
Понятно, что для Запада мнение МИД России определяющим не является, – США и Евросоюз ведут активную работу над всеобъемлющим документом, включающим пакетное урегулирование всех спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией.
При этом следует признать, что и Запад в этом вопросе не единодушен. В частности, Франция не хочет примириться с тем фактом, что ведущую роль в данном процессе играют США, а потому пытается перехватить инициативу, используя для этого различные средства, в том числе, вооружая Армению, дабы усилить ее позиции за столом переговоров.
Отметим, что тезис Москвы об «отсутствии альтернативы» трехсторонним соглашениям, не принимает как Баку, так и Ереван. К примеру, в Армении считают, что Россия, предложив переложить обсуждение «статуса Нагорного Карабаха» на следующие поколения армян и азербайджанцев, навязать эту идею Азербайджану так и не смогла.
«Но если Россия не может заставить Баку принять предложение, выгодное Армении, зачем армянам доверяться России?», - рассуждают в Ереване.
В свою очередь, и Азербайджан подчеркнул на высоком уровне, что трехсторонние соглашения, в том числе, соглашение от 10 ноября 2020 года, не являются документом о мире. В частности, в ответ на очередное замечание российской стороны об «отсутствии альтернативы трехсторонним соглашениям», прозвучавшее в ходе недавней трехсторонней встречи глав МИД в Москве, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что официальный Баку предпочитает вести переговоры на разных платформах.
Итак, если мир между Арменией и Азербайджаном на условиях Запада, как считают в России, приведет к её вытеснению из региона, то у Москвы, похоже, есть только один способ сохранить контроль над Южным Кавказом – поддерживать в этом регионе «тлеющую», конфликтную ситуацию.
Судя по заявлению Михаила Галузина, Россия уже начинает говорить об этом все более открыто…