Путин посетовал на нехватку современных вооружений

Российский оборонно-промышленный комплекс выполнит поставленные перед ним задачи, хоть современных вооружений сейчас и не хватает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что на данный момент идет интенсивное наращивание производства. "Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, что все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены", — сказал президент.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения Воздушно-космических сил (ВКС) к концу 2023 года достигнет 85%. Пока потери российских войск в Украине заставляют Москву все чаще задействовать на поле боя устаревшую технику. Британская разведка ранее отчитывалась, что обнаружила в рядах российских войск танки Т-62, которые были произведены в СССР с 1961 по 1975 годы. Также в Украине были замечены бронетранспортеры БТР-50, принятые на вооружение еще в 1954 году.