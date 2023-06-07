За последние годы в результате мероприятий, проводимых производственным объединением «Азеригаз», количество выбрасываемых в атмосферу газов, создающих тепловой эффект, значительно сократилось, заявил начальник отдела охраны здоровья, окружающей среды, безопасности труда и контроля качества ПО Илькин Бейбутов.

По его словам, в 2022 году было принято целевых 167 тысяч тонн углеродного эквивалента для количества газов, создающих тепловой эффект: «В результате принятых мер этот показатель снизился на 9,3 единицы, то есть до 157,7 тыс. тонн. А причиной снижения является уменьшение объема потерь газа и количества израсходованного топлива, замена корродированных и истекших сроков эксплуатации подземных и надземных газопроводов на новые, а также их ремонт».

Бейбутов также отметил, что деятельность объединения заключается в приеме и доставке природного газа потребителям по всей республике. Поэтому случаи выброса природного газа в атмосферу во время этой деятельности неизбежны: «А отходами, образующиеся в результате деятельности «Азеригаз», управляют в соответствии с «Планом управления отходами» SOCAR».

«В рамках выполнения плана «Азеригаз» в 2022 году в центр управления отходами было доставлено 22,78 тонны различных видов отходов, в соответствующие органы - 694,6 тонны черных металлов и 98,86 тонны цветных металлов», - сказал начальник отдела. Он отметил, что за истекший период этого года в центр отходов было передано в общей сложности 291,2 тонны производственных отходов.

Заведующий отделом рассмотрения жалоб ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев довел до сведения представителей СМИ статистику обращений, поступивших в возглавляемый им отдел за 5 месяцев 2023 года.

По его словам, из различных инстанций и непосредственно от граждан поступило в общей сложности 5474 обращения, из которых 2548 были направлены через соответствующую программу, а 2926 - в электронной форме. Указанные обращения в основном касались газификации сел и поселков, расследования возникшей задолженности за природный газ, индивидуальной газификации домов, замены газопровода, счетчика и других вопросов.

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