Французская иллюзия: американцев в Украине остановит один Трамп

Итог войны в Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году. Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью британской газете Financial Times.

Политик высказал свое мнение о том, чем закончится украинский конфликт, если президентом станет бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Если Трамп будет избран, то скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у русских, они могут оставить себе. Война обходится слишком дорого», — отметил он.