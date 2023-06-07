Дамоклов меч над Запорожской АЭС
Распоряжением Госатомрегулирования эксплуатация энергоблока №5 ЗАЭС ограничена состоянием «холодной остановки», сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
«В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов необходимо немедленно начинать перевод энергоблока №5 ЗАЭС в состояние «холодной остановки», пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения», - говорится в распоряжении.
«Энергоатом» предупреждал, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС.