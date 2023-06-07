Россия угрожает Японии

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 9 июня вызвал посла Японии в России Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы) Украине.

Как сообщили в МИД России, японской стороне было указано, что «этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв». Было подчеркнуто, что администрация премьер-министра Кисиды «тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику».

Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в «опасный тупик», такие действия «не могут остаться без серьезных последствий», заявили японскому послу.