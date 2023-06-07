Асадов от Алиева у Путина
9 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Президент России поприветствовал членов Совета глав правительств СНГ.
Выступив на встрече, Али Асадов передал президенту России Владимиру Путину приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Премьер-министр также затронул вопросы двусторонней повестки дня азербайджано-российского стратегического партнерства.