Если Байрамов не идет к Абдоллахиану, Абдоллахиан идет к Байрамову наш комментарий
В пятницу, 9 июня, после длительного перерыва состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана. В официальных сообщениях не указывается, чья сторона была его инициатором. Но если учесть, что накануне Азербайджан официально предостерег своих граждан от поездок в Иран, где они могут стать жертвами незаконного ареста или террористического акта, инициатива, вероятно, исходила от Тегерана.
Напомним, что Азербайджан закрыл свои представительства в Тегеране и заморозил дипломатические отношения с Ираном после террористической атаки на посольство нашей страны в иранской столице. После чего Азербайджан провел на своей территории серию массовых арестов иранских агентов влияния и радикальных шиитов, параллельно подняв на уровень стратегического партнерства отношения с Израилем, где открыл посольство и осуществил взаимные визиты на высоком уровне.
Что же касается Ирана, то здесь на резкое охлаждение отношений с северным соседом реагируют по-разному. И если, к примеру, лидеры Корпуса стражей исламской революции продолжают проводить в отношении Азербайджана политику вражды и угроз, то в правительстве ИРИ считают, что полный разрыв отношений с одним из ведущих государств региона не отвечает стратегическим интересам Исламской Республики. Не случайно из уст иранских официальных лиц периодически звучат заявления, направленные на ослабление напряженности. Из чего можно предположить, что фактическое вето, наложенное Азербайджаном на визит своих граждан в Иран, вынудило официальный Тегеран предпринять ряд практических шагов для «сглаживания углов».
Одним из них стал телефонный звонок министра иностранных дел ИРИ Хоссейна Амира Абдоллахиана своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. Примечательно, что за несколько дней до разговора с Абдоллахианом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана заявил, что иранская сторона обратилась с просьбой о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств.
О чем же говорили главы МИД двух стран? И как был отражен телефонный диалог Абдоллахиана с Байрамовым в официальных сообщениях из Баку и Тегерана?
Информация, распространенная МИД Азербайджана, была краткой и, как обычно, состояла из выражений общего содержания. Было отмечено, что обсуждалось текущее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, а также некоторые проблемы и вопросы, связанные с их решением.
«В указанных направлениях была выражена договоренность о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран, - сообщает МИД Азербайджана. - В ходе телефонного разговора также имел место обмен мнениями по ряду региональных вопросов».
Более подробной была информация иранской стороны, распространенная агентством «Тасним». В ней указывается, что министры Абдоллахиан и Байрамов обсудили последние события в отношениях между Тегераном и Баку.
«Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана обсудили планы по устранению недопонимания и обеспечению нормального ритма отношений, - сообщает МИД Ирана. - В ходе продолжительной беседы два высокопоставленных дипломата подчеркнули необходимость продолжения консультаций и обмена техническими и экспертными делегациями между Ираном и Азербайджаном в различных областях с целью решения проблем. Абдоллахиан и Байрамов согласились, что было бы конструктивным «правильное регулирование медийной атмосферой», рассмотрели последние вопросы, представляющие взаимный интерес, и подчеркнули необходимость прояснить недоразумения и направить отношения между двумя странами в нормальное русло, соответствующее принципам добрососедства и взаимных интересов».
Упомянутое в сообщении иранской стороны «правильное регулирование медийной атмосферой» свидетельствует о том, что в разговоре двух министров обсуждалась роль СМИ как одной из причин резкого ухудшения азербайджано-иранских отношений.
В самом деле, напряженность между двумя странами сопровождается открытой войной в СМИ, инициатором которой была иранская сторона. В частности, иранские средства массовой информации и аккаунты в социальных сетях, связанные с КСИР, развернули против официального Баку враждебную пропаганду, и Азербайджан, естественно, не мог оставить безответными столь недружественные, а подчас откровенно враждебные вызовы. В создавшейся ситуации возврат к восстановлению нормальных отношений между двумя соседними народами возможен лишь в том случае, если иранская сторона исправит свои ошибки, прекратит враждебную антиазербайджанскую пропаганду и откажется, наконец, от экспорта радикального шиизма.
Хотя причины нынешней напряженности между Ираном и Азербайджаном имеют более глубокие исторические корни, следует признать, что никогда за последние 30 лет отношения между странами не опускались до столь низкого и опасного уровня.
Вот почему так трудно рассчитывать, что телефонный разговор двух министров иностранных дел приведет отношения Баку и Тегерана к оттепели.
Даже несмотря на наступившее лето.