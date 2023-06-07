Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:25

В пятницу, 9 июня, после длительного перерыва состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана. В официальных сообщениях не указывается, чья сторона была его инициатором. Но если учесть, что накануне Азербайджан официально предостерег своих граждан от поездок в Иран, где они могут стать жертвами незаконного ареста или террористического акта, инициатива, вероятно, исходила от Тегерана.

Напомним, что Азербайджан закрыл свои представительства в Тегеране и заморозил дипломатические отношения с Ираном после террористической атаки на посольство нашей страны в иранской столице. После чего Азербайджан провел на своей территории серию массовых арестов иранских агентов влияния и радикальных шиитов, параллельно подняв на уровень стратегического партнерства отношения с Израилем, где открыл посольство и осуществил взаимные визиты на высоком уровне. Что же касается Ирана, то здесь на резкое охлаждение отношений с северным соседом реагируют по-разному. И если, к примеру, лидеры Корпуса стражей исламской революции продолжают проводить в отношении Азербайджана политику вражды и угроз, то в правительстве ИРИ считают, что полный разрыв отношений с одним из ведущих государств региона не отвечает стратегическим интересам Исламской Республики. Не случайно из уст иранских официальных лиц периодически звучат заявления, направленные на ослабление напряженности. Из чего можно предположить, что фактическое вето, наложенное Азербайджаном на визит своих граждан в Иран, вынудило официальный Тегеран предпринять ряд практических шагов для «сглаживания углов». Одним из них стал телефонный звонок министра иностранных дел ИРИ Хоссейна Амира Абдоллахиана своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. Примечательно, что за несколько дней до разговора с Абдоллахианом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана заявил, что иранская сторона обратилась с просьбой о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств. О чем же говорили главы МИД двух стран? И как был отражен телефонный диалог Абдоллахиана с Байрамовым в официальных сообщениях из Баку и Тегерана?

Информация, распространенная МИД Азербайджана, была краткой и, как обычно, состояла из выражений общего содержания. Было отмечено, что обсуждалось текущее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, а также некоторые проблемы и вопросы, связанные с их решением. «В указанных направлениях была выражена договоренность о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран, - сообщает МИД Азербайджана. - В ходе телефонного разговора также имел место обмен мнениями по ряду региональных вопросов». Более подробной была информация иранской стороны, распространенная агентством «Тасним». В ней указывается, что министры Абдоллахиан и Байрамов обсудили последние события в отношениях между Тегераном и Баку.