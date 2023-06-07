Посол об интересах России

Москва видит попытки втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью изданию "Иравунк".

"Если действовать в отношении региона, исходя из логики противостояния, то искажаются сами цели и методы работы. Это создает серьезные проблемы с точки зрения реального урегулирования, которое бы шло в интересах народов региона, а не в интересах внешних сил, руководствующихся чуждыми региону геополитическими устремлениями", - сказал дипломат.

По его словам, этот процесс не в интересах России.