Армения надеется
В Ереване надеются, что переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне состоятся до конца июня.
«В качестве причины неучастия в переговорах Азербайджан назвал технические проблемы, и это все, что знает Армения. Надеюсь, что это так, и на то, что встреча между главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне состоится в конце этого месяца», – заявил председатель постоянной Комиссии по внешним связям парламента, депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.