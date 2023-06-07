Адвокаты благодарят Ильхама Алиева

Проект разработан с целью реализации государством одного из конституционных прав малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите, а также других уязвимых слоев населения на получение качественной юридической помощи, а также повышения качества правосудия».

«Осуществляется ряд прогрессивных реформ в направлении углубления судебно-правовых реформ, проводимых президентом Азербайджана. В качестве продолжения проделанной работы сегодня на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен и принят в третьем чтении проект поправок к Гражданскому процессуальному кодексу.

Анар Багиров отметил, что, согласно действующему в настоящее время Гражданскому процессуальному закону, кассационные жалобы, дополнительные кассационные жалобы и заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам принимаются в производство только при составлении адвокатом.

В случаях, когда в соответствии с законодательством требуется обязательное участие адвоката в процессе, при отсутствии у лиц, участвующих в деле, достаточных средств для оплаты услуг адвоката они обеспечиваются адвокатом за счет государства.

«Согласно проекту, принятому сегодня в третьем чтении, после вступления в силу изменений, лица, нуждающиеся в профессиональной юридической помощи, но не имеющие достаточных средств, будут обеспечены адвокатом за счет государства не только в кассационной инстанции, но и в первой и апелляционной инстанциях по гражданским делам. В законопроекте определен круг лиц, которые будут обеспечены адвокатом за счет государства, устранены спорные моменты в законодательстве», - сказал председатель Коллегии адвокатов.

Багиров подчеркнул, что поддерживает принятый законопроект как прогрессивный: «От имени адвокатского корпуса Азербайджана выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за эту инициативу, а также депутатам Милли Меджлиса во главе с председателем Сахибой Гафаровой».