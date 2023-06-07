Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС

Американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС непосредственно перед ее разрушением. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. По его словам, спутники с инфракрасными датчиками зафиксировали тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву, незадолго до разрушения плотины. Аналитики разведки подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, однако у американских спецслужб до сих пор нет веских доводов в пользу одной из версий катастрофы.

Источник издания не исключил возможности того, что разрушению могли способствовать предшествующие повреждения плотины или растущее давление воды, но, по версии американских чиновников, наиболее вероятной причиной был взрыв, будь то преднамеренный или случайный.

Независимые аналитики также полагают, что плотина могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений, а опрошенные The New York Times инженеры и военные эксперты назвали внутренний взрыв одной из наиболее вероятных причин обрушения.