Трампу грозит до 20 лет тюрьмы

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам, в том числе связанным с хранением секретных документов. Об этом говорится в обвинительном заключении Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, некоторые секретные документы связаны с национальной безопасностью. По самой тяжкой из статей Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы.

В начале апреля суд в Нью-Йорке предъявил экс-лидеру Соединенных Штатов обвинение более чем по 30 пунктам. Впервые в истории Америки бывший глава государства стал фигурантом уголовного дела. Трамп, в свою очередь, вину не признал и подтвердил свое намерение в будущем снова встать у руля страны.