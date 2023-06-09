Конфликт между Кадыровым и Пригожиным разгорается

О своих взаимоотношениях с Пригожиным, которого он ранее называл "братом", Кадыров написал в телеграме. Главу Чечни возмутило, что Пригожин первым публично сообщил об урегулировании разногласий. По мнению чеченского политика, сделать это должен был он сам, так как именно он был инициатором телефонного разговора с Пригожиным.

Рамзан Кадыров раскритиковал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за формулировки, в которых последний объявил об улаживании конфликта между окружением главы Чечни и командирами ЧВК. Он также намекнул на нечистоплотность Пригожина при снабжении армии и упрекнул его в нелояльности Владимиру Путину.

Также Кадырову не понравились использованные в заявлении Пригожина формулировки, в особенности намек на судьбу "Ямадаева и еще кучи людей" (братья Ямадаевы были убиты при различных обстоятельствах. Власти ОАЭ подавали в розыск, в том числе приближенного Кадырова Адама Делимханова по подозрению в причастности к убийству в стране Сулима Ямадаева) и то, что владелец ЧВК назвал чеченцев национальным меньшинством.

Кадыров упрекнул Пригожина, неоднократно обрушивавшегося на Министерство обороны с жесткой критикой из-за недостаточного, по его мнению, обеспечения ЧВК "Вагнер" припасами, и в том, что тот сам имеет отношение к этому обеспечению: "Кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса".

Кроме того, Кадыров утверждает, что чеченское подразделение "Ахмат" воюет эффективнее, чем ЧВК "Вагнер", в частности, потому что "Мариуполь, к которому было приковано внимание всего мира: взят в рекордный срок с гораздо меньшим количеством личного состава. Не за 10 месяцев, как Артёмовск (Бахмут), который по сравнению с Мариуполем меньше в три раза, а за два с лишним".

Наконец, глава Чечни осудил резкие высказывания в адрес военного руководства, которые позволяет себе Пригожин: "Да, я сам пару раз критиковал решения Минобороны, но потом все-таки понял одну простую вещь: с высоты поля зрения Верховного Главнокомандующего лучше видно".

Пригожин пока не комментировал утверждения Кадырова.