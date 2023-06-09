Блинкен летит в Китай

На следующей неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай. Ранее его поездку отложили из-за инцидента с шаром в воздушном пространстве США, сообщает Associated Press.

Американские официальные лица говорят, что Блинкен планирует быть в Пекине уже 18 июня. Во время поездки госсекретарь планирует встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и, возможно, президентом Си Цзиньпином.

Американские чиновники сообщили о поездке Блинкена на условиях анонимности, поскольку ни Государственный департамент, ни министерство иностранных дел Китая еще не подтвердили поездку.

Визит, о котором договорились Си Цзиньпин и президент Джо Байден в прошлом году во время встречи на Бали, изначально планировался на февраль, однако был отложен после инцидента с воздушным шаром. Пекин настаивает, что корабль, сбитый в воздушном пространстве США, был погодным шаром, который сбился с курса.