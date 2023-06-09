Борис Джонсон покинул парламент

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мандата депутата Палаты общин британского парламента. Об этом вечером в пятницу сообщает ВВС со ссылкой на заявление экс-премьера.

Причиной отставки стали выводы опубликованного ранее в пятницу доклада комитета по привилегиям Палаты общин, который расследовал обстоятельства организации вечеринок в резиденции премьера во время локдауна, введенного в связи с эпидемией COVID-19.

Уйдя с поста премьера летом прошлого года, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов, который он представлял в Палате общин долгие годы. Теперь там пройдут досрочные выборы.