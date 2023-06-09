Путин рассказал, когда в Беларуси разместят ядерное оружие

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно», - сказал Путин.