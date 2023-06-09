В Конгрессе предложили дать Украине дальнобойные ракеты

Один из соавторов резолюции, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккоул заявил, что не предоставляя Украине оружие, необходимое для победы в этой войне, администрация президента США Джо Байдена "продлевает конфликт, который стоит бесчисленных украинских жизней".

"Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, оказываемой США и нашими союзниками. Таким образом, крайне разочаровывает администрация, которая сидит на миллиардах оставшихся военных средств, с помощью которых она могла бы немедленно передать ATACMS Украине и, в свою очередь, помочь их Вооруженным силам добиться значительных успехов на поле боя", – заявил он.

Председатель подкомитета по вопросам Европы Том Кин-младший заявил, что ATACMS может помочь Украине в ее решающем контрнаступлении. Он выразил надежду, что двухпартийная резолюция поможет разблокировать это "давно назревшее политическое решение".

ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.