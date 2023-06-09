Минобороны вновь опровергает

Распространенная Министерством обороны Армении информация об обстреле 9 июня в 22:50 из различных видов огнестрельного оружия и минометов позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечерского района подразделениями азербайджанской армии, является полностью ложным и не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Категорически отрицаем эту информацию», - подчеркнули в оборонном ведомстве.