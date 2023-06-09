Мигранты захватили турецкое судно в Италии

Бойцы итальянского военного спецназа в пятницу вечером проводят операцию по оказанию помощи экипажу турецкого судна, подвергшемуся в море нападению группы нелегальных мигрантов.

"Бойцы итальянских спецподразделений, базирующиеся в Бриндизи, берут под контроль турецкое судно с 22 членами экипажа на борту. На этих моряков напали около 15 мигрантов, оказавшихся на судне, когда оно находилось около Неаполя", - приводят итальянские СМИ слова министра обороны Италии Гуидо Гроссето.

Предполагается, что нелегалы сумели сначала спрятаться на борту следовавшего во Францию турецкого судна Galata Seaways, а затем, когда члены экипажа обнаружили их, попытались захватить его.

В настоящее время ситуация на борту в целом уже под контролем итальянских военных. Члены экипажа судна, заметив вооруженных ножами нелегалов, успели запереться на капитанском мостике и не пострадали.