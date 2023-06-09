Грузия разрешила импорт российских свиней

Грузия предоставила российскому ООО «Селекционно-гибридный центр» (СГЦ) из Воронежской области право на поставку продукции на свой рынок, сообщили в Россельхознадзоре. Как уточнили в службе, это первое разрешение российскому предприятию по выращивание свиней, предназначенных на убой.

Такое решение ветслужба Грузии приняла по итогам инспекции СГЦ, которую ее специалисты провели в формате видеоконференции.

Таким образом, число российских предприятий, имеющих право на поставки животноводческой продукции в Грузию, достигло 880.