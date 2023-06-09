Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 01:06

Душанбе не рассматривает вопрос о возможном присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом в среду, 7 июня, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади. Внезапный комментарий господина Самади по вопросу, который в Душанбе даже не обсуждался, спровоцирован «грациозными движениями слона в посудной лавке», где в качестве слона перед изумленной таджикской публикой выступила российская дипломатия в лице ее шефа – министра Сергея Лаврова, посетившего на днях Таджикистан.

Ну, посетил бы и посетил, рабочая рутинная поездка, но главу российской дипломатии, видимо разомлевшего от таджикского воздуха, внезапно потянуло на трибуну. И, выступая перед военнослужащими дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы, он заявил дословно следующее: «Прообраз новой архитектуры безопасности и развития сотрудничества – это ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Рассчитываем, что наши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре определят для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС. Люди над этим работают. Есть специальный механизм консультаций». На минуточку, 201-я военная база – это не просто одна из военных баз, а один из инструментов влияния Кремля в Центральной Азии. И все, что говорят там официальные российские представители, то, на что они ориентируют командование и личный состав в регионе, всегда изучается буквально под лупой. Естественно, что подобное заявление шефа российской дипломатии не могло не вызвать ответной реакции, которая оказалась весьма жесткой, буквально отповедью. Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади не просто заявил, что «вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня». Но и добавил, что это даже не обсуждалось ни на встрече Владимира Путина с президентом Эмомали Рахмоном, ни на переговорах самого Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином.

И вообще, не нужно нам тут в Душанбе из Москвы указывать, куда вступать. Не времена СССР, чай, остыньте и перестаньте разговаривать в подобном тоне. Попутно, как это зачастую в любом дипломатическом и не только скандале и бывает продемонстрировано два очень важных обстоятельства. С одной стороны - ограниченность того влияния, которое Москва теперь имеет на Душанбе. «Кремлевский обком» свою значимость здесь нынче серьезно подрастерял: захотят – выслушают, захотят – проигнорируют. Страх перед «большим братом» здесь существенно развеялся, что в первую очередь является результатом той бездарной политики, которую два десятилетия здесь проводила российская власть. С другой – произошедший инцидент дает прекрасное понимание того реального положения, в котором Москва оказалась благодаря «спецоперации». А как же иначе? Реакция Душанбе – это, по большому счету, то самое зеркало, в котором отразились и «величие России», и «профессиональная сила и интеллектуальная мощь» российской дипломатии. Главная нынешняя «геополитическая реалия», о которой так любят порассуждать в Москве, заключается в том, что никто в мире, даже вчерашние союзники и клиенты России, не вписался в путинскую военную упряжку. И уж тем более не пошел «крестовым походом» против выдуманного «неоколониализма».