Таджикистан дал России от ворот поворот наша корреспонденция
Душанбе не рассматривает вопрос о возможном присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом в среду, 7 июня, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Внезапный комментарий господина Самади по вопросу, который в Душанбе даже не обсуждался, спровоцирован «грациозными движениями слона в посудной лавке», где в качестве слона перед изумленной таджикской публикой выступила российская дипломатия в лице ее шефа – министра Сергея Лаврова, посетившего на днях Таджикистан.
Ну, посетил бы и посетил, рабочая рутинная поездка, но главу российской дипломатии, видимо разомлевшего от таджикского воздуха, внезапно потянуло на трибуну. И, выступая перед военнослужащими дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы, он заявил дословно следующее: «Прообраз новой архитектуры безопасности и развития сотрудничества – это ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Рассчитываем, что наши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре определят для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС. Люди над этим работают. Есть специальный механизм консультаций».
На минуточку, 201-я военная база – это не просто одна из военных баз, а один из инструментов влияния Кремля в Центральной Азии. И все, что говорят там официальные российские представители, то, на что они ориентируют командование и личный состав в регионе, всегда изучается буквально под лупой.
Естественно, что подобное заявление шефа российской дипломатии не могло не вызвать ответной реакции, которая оказалась весьма жесткой, буквально отповедью. Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади не просто заявил, что «вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня». Но и добавил, что это даже не обсуждалось ни на встрече Владимира Путина с президентом Эмомали Рахмоном, ни на переговорах самого Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином.
И вообще, не нужно нам тут в Душанбе из Москвы указывать, куда вступать. Не времена СССР, чай, остыньте и перестаньте разговаривать в подобном тоне. Попутно, как это зачастую в любом дипломатическом и не только скандале и бывает продемонстрировано два очень важных обстоятельства.
С одной стороны - ограниченность того влияния, которое Москва теперь имеет на Душанбе. «Кремлевский обком» свою значимость здесь нынче серьезно подрастерял: захотят – выслушают, захотят – проигнорируют. Страх перед «большим братом» здесь существенно развеялся, что в первую очередь является результатом той бездарной политики, которую два десятилетия здесь проводила российская власть.
С другой – произошедший инцидент дает прекрасное понимание того реального положения, в котором Москва оказалась благодаря «спецоперации». А как же иначе? Реакция Душанбе – это, по большому счету, то самое зеркало, в котором отразились и «величие России», и «профессиональная сила и интеллектуальная мощь» российской дипломатии.
Главная нынешняя «геополитическая реалия», о которой так любят порассуждать в Москве, заключается в том, что никто в мире, даже вчерашние союзники и клиенты России, не вписался в путинскую военную упряжку. И уж тем более не пошел «крестовым походом» против выдуманного «неоколониализма».
Более того, старается максимально дистанцироваться от токсичного Кремля, как это последовательно делает Казахстан, который буквально за два последних дня сначала запретил своим банкам проводить платежи за поставки в Россию высокотехнологичной продукции, поставляемой в рамках контрабандного серого «параллельного импорта». А затем и новая международная биржа Казахстана ITS объявила, что не будет работать с российскими брокерами и российскими ценными бумагами.
Вот вам и реальная ценность заклинаний Кремля о том, что с ними большинство человечества. Вот вам и результативность попыток кремлян ухватиться за ускользающую зону влияния в Центральной Азии.
И если исходить из того, что новая битва Москвы за удержание стран Центральной Азии в среде «дружественных» России государств только разворачивается и будет происходить в индивидуальном порядке, в работе с каждой столицей региона, то с полным основанием можно сказать, что Кремль ее уже начал проигрывать. Что в последнее время вообще становится для него правилом и традицией.