Григорян: Открытие коммуникаций и мирный договор - разные вещи

Деблокада транспортных коммуникаций не связана с мирным договором между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах Евразийского конгресса.

«Это самостоятельный пункт, который, считаю, касается только разблокирования экономических и транспортных связей»,- сказал Григорян.

На вопрос обсуждалась ли дата новой трёхсторонней встречи вице-премьеров по вопросу разблокирования коммуникаций, Григорян ответил: «Пока нет договорённостей, но не исключаю, что у меня будет ещё встреча с вице-премьером Оверчуком в ближайшее время. Не исключаю и трёхсторонней встречи».