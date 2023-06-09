Байден отказался комментировать предъявление обвинений Трампу

В пятницу американский лидер Джо Байден отказался комментировать предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу в деле о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает Белый дом.

«У меня нет комментариев», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, и отметил, что не обсуждал его с министром юстиции.

Напомним, что ранее американские власти предъявили обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте по 38 пунктам дела о ненадлежащем хранении секретных документов.