Ракеты Storm Shadow разгромили штаб, в котором недавно заседал Путин

Пользователь Twitter из Херсона Special Kherson Cat пишет о взрыве в районе села Счастливцево. Именно там находится детский лагерь «Бригантина», куда в апреле тайно приезжал президент РФ Владимир Путин.

Украинская армия накрыла ракетами Storm Shadow штаб группировки войск «Днепр» Нацгвардии РФ на Арабатской стрелке, где в апреле проводил совещание Путин, передает BRIEF.

«Глава» оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо утверждает, что по российской базе попали две ракеты.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрывы были на базе «Экспресс», где располагались российские войска. Он добавил, что погибло много военных РФ.

«По уточненной информации на Арабатской Стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха «Экспресс». Упали прямо во время трапезы военных Росгвардии. Ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем «скорых», не успевающих их вывозить», – написал Иван Федоров.