Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят контрнаступление на четырех основных направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что российские войска смогли отразить ограниченные и локальные атаки со стороны украинских сил в районе Кременной Луганской области Украины.

«Официальные представители Украины сообщили, что 8 июня Вооруженные силы Украины продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом Донецкой области. Кроме того, 9 июня украинские войска продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области и достигли тактических успехов в данном районе», - говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что украинские силы также проводили наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня, а также в течение дня 9 июня. Они предполагают, что ВCУ добились значительных успехов во время этих атак.