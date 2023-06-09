Ночью 10 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Вооруженных Сил Азербайджана в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.



Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования, расположенные в зоне ответственности российских миротоворцев, подвергли обстрелу позиции азербайджанских ВС в направлении Ходжалинского и Шушинского районов.

По сообщению Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов.

