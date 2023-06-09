Инфляция в Азербайджане в 2023 году составит в среднем 12% по сравнению с почти 14% в 2022 году. Как прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, после этого она должна постепенно снизиться до 5% до 2025 года.

"В ответ Центральный банк Азербайджана последовательно ужесточает денежно-кредитную политику",- отмечает агентство.

Аналитики S&P считают, что как и в большинстве других стран с развивающейся и развитой экономикой, инфляция в Азербайджане продолжает превышать прогнозы агентства, превышая уровни 2016–2017 годов, когда цены значительно выросли после девальвации маната в 2015 году: "Текущее повышающее давление цен обусловлено последствиями открытия экономики после пандемии, инфляцией цен на продукты питания и глобальными тенденциями, поскольку Азербайджан импортирует широкий спектр товаров из-за рубежа, и динамика инфляции за рубежом оказывает на него существенное влияние".