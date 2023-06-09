9-часовые переговоры о Зангезурском коридоре. Азербайджан и Армения близки к соглашению

Отдел информации 10:21

Как уже сообщалось, 2 июня в Москве прошли трехсторонние переговоры по восстановлению железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном и открытию Зангезурского транспортного коридора. На заседании рабочей группы, возглавляемой заместителями премьер-министров России, Азербайджана и Армении Алексеем Оверчуком, Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, стороны согласовали большинство вопросов, значительно продвинувшись на пути к соглашению.

Итогами заседания Алексей Оверчук и Мгер Григорян поделились с агентством «Спутник Армения». Азербайджанская сторона комментировать итоги заседания не стала. Напомним, что заседание трехсторонней рабочей группы состоялось после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедших в Москве 25 мая при участии президента России Владимира Путина. В ходе этих переговоров Ильхам Алиев, в частности, заявил, что отношение к его проекту Зангезурского коридора, как к территориальным претензиям Азербайджана к Армении, является продуктом «буйных фантазий» Еревана, поскольку в реальности речь идет только о транспортном коридоре. Алексей Оверчук отметил, что переговоры в Москве с участием вице-премьеров Азербайджана и Армении длились девять часов.

«В принципе, текст соглашения находится в высокой степени готовности, - отметил вице-премьер России. - Есть два-три расхождения, которые нуждаются в дополнительном обсуждении, в частности, по моментам, где будет проходить железная дорога. Мы это озвучили и договорились по тому, как будет осуществляться таможенный контроль грузов». Оверчук добавил, что это будет обычная железная дорога, обычная граница с паспортным, пограничным и таможенным контролем. По его словам, все стороны настроены на «скорейший запуск». Отметим, что речь идет о восстановлении железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз, который свяжет Азербайджан с Нахчыванской автономией. На уточняющий вопрос, прорабатывалась ли тема возможного участия сотрудников ФСБ РФ в плане контроля и обеспечения безопасности, предусмотренных в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020-го года, Оверчук ответил, что «…это зависит от Армении». Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян, выступая по итогам заседания, сказал, что тема осуществления таможенного контроля международными компаниями-операторами над железной дорогой между Азербайджаном и Нахчываном не обсуждалась. «Пока что идет этап обсуждений, так что, было бы правильно, чтобы детали на этот счет не раскрывались. Но все вопросы касаются деталей организации процесса таможенного и пограничного контроля», - отметил Григорян.