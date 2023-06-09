9-часовые переговоры о Зангезурском коридоре. Азербайджан и Армения близки к соглашению
Как уже сообщалось, 2 июня в Москве прошли трехсторонние переговоры по восстановлению железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном и открытию Зангезурского транспортного коридора.
На заседании рабочей группы, возглавляемой заместителями премьер-министров России, Азербайджана и Армении Алексеем Оверчуком, Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, стороны согласовали большинство вопросов, значительно продвинувшись на пути к соглашению.
Итогами заседания Алексей Оверчук и Мгер Григорян поделились с агентством «Спутник Армения». Азербайджанская сторона комментировать итоги заседания не стала.
Напомним, что заседание трехсторонней рабочей группы состоялось после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедших в Москве 25 мая при участии президента России Владимира Путина. В ходе этих переговоров Ильхам Алиев, в частности, заявил, что отношение к его проекту Зангезурского коридора, как к территориальным претензиям Азербайджана к Армении, является продуктом «буйных фантазий» Еревана, поскольку в реальности речь идет только о транспортном коридоре.
Алексей Оверчук отметил, что переговоры в Москве с участием вице-премьеров Азербайджана и Армении длились девять часов.
«В принципе, текст соглашения находится в высокой степени готовности, - отметил вице-премьер России. - Есть два-три расхождения, которые нуждаются в дополнительном обсуждении, в частности, по моментам, где будет проходить железная дорога. Мы это озвучили и договорились по тому, как будет осуществляться таможенный контроль грузов».
Оверчук добавил, что это будет обычная железная дорога, обычная граница с паспортным, пограничным и таможенным контролем. По его словам, все стороны настроены на «скорейший запуск».
Отметим, что речь идет о восстановлении железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз, который свяжет Азербайджан с Нахчыванской автономией.
На уточняющий вопрос, прорабатывалась ли тема возможного участия сотрудников ФСБ РФ в плане контроля и обеспечения безопасности, предусмотренных в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020-го года, Оверчук ответил, что «…это зависит от Армении».
Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян, выступая по итогам заседания, сказал, что тема осуществления таможенного контроля международными компаниями-операторами над железной дорогой между Азербайджаном и Нахчываном не обсуждалась.
«Пока что идет этап обсуждений, так что, было бы правильно, чтобы детали на этот счет не раскрывались. Но все вопросы касаются деталей организации процесса таможенного и пограничного контроля», - отметил Григорян.
Комментируя в беседе с журналистами пункт трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, по которому контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванью будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России, Григорян отметил, что это - вопрос двусторонней армяно-российской повестки.
«Я не думаю, что мы должны обсуждать его в трехсторонней повестке. А что произойдет и как – это уже отдельный вопрос», - сказал Григорян.
Договоренностей о новой встрече трехсторонней рабочей группы пока нет, но Григорян не исключил, что в ближайшее время такая встреча возможна, как и отдельная беседа с Алексеем Оверчуком.
Напомним, что на днях секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что безопасность на границе с Азербайджаном будет обеспечена армянскими пограничниками, подтвердив тем самым, что Армения не намерена выполнять обязательство, записанное в соглашении от 10 ноября.
«По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна всем вовлеченным партнерам, - отметил Григорян. - Полный контроль за границами и контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу».
По словам Григоряна, позиция Армении очень ясна.
«Надеюсь (Азербайджан и Россия) приняли это к сведению и на основе этого принципа будут продвигаться вперед», - отметил он.