Самир Нуриев собрал штаб в Лачине

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По поручению президента Ильхама Алиева 9 июня в городе Лачин под председательством главы Администрации президента Самира Нуриева состоялось заседание координационного штаба, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях. Как сообщает АзерТадж, в своем выступлении С.Нуриев затронул проведение масштабных работ на освобожденных от оккупации территориях и процесс возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

Глава администрации отметил, что в мае 2023 года И.Алиев посетил Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, заложил фундаменты ряда населенных пунктов, принял участие в церемониях закладки фундамента и открытия объектов инфраструктуры и других объектов, ознакомился с реконструкционными и строительными работами на местах, дал соответствующие поручения. Отмечалось, что реализация многоплановых и масштабных проектов ведется стремительными темпами в соответствии с определенной главой государства системной, последовательной дорожной картой и стратегической линией по возрождению освобожденных от оккупации территорий. В связи с расширением масштабов работ в рамках реализуемых проектов необходимо уделять большое внимание вопросам проведения работ в планированном и координированном порядке, в том числе, обеспечения деятельности всех соответствующих структур в атмосфере тесного сотрудничества, а также согласования факторов времени и качества.

Затем состоялся обмен мнениями о работах, проведенных в направлении реализации задач. Кроме того, были заслушаны доклады и проведены обсуждения работ, которые реализуются, а также планируется провести в 2023 году в рамках «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». Спецпредставители президента предоставили информацию о динамике реализации проделанной работы в соответствующих областях и предстоящих задачах. Затем члены штаба ознакомились с работами, проделанными в Агропромышленном парке в городе Лачин, концепцией реконструкции улицы Гейдара Алиева, осмотрели жилой массив на улице 1 Декабря, были проинформированы о работах, проводимых на «Лачинском бульваре», заложенном на берегу реки Хакари.