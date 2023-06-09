В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск, на освобожденных территориях Азербайджана были проведены командно-штабные учения.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, задействованные в учениях соединения, объединения и части были приведены в различные степени боевой готовности и выведены в районы предназначения. Было обеспечено развертывание органов управления на территории, осуществлены мероприятия во взаимодействии с подразделениями других видов войск.