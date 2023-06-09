Азербайджан провел учения на освобожденных территориях Фото; Видео
В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск, на освобожденных территориях Азербайджана были проведены командно-штабные учения.
Как сообщили в Минобороны Азербайджана, задействованные в учениях соединения, объединения и части были приведены в различные степени боевой готовности и выведены в районы предназначения. Было обеспечено развертывание органов управления на территории, осуществлены мероприятия во взаимодействии с подразделениями других видов войск.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства понаблюдали за ходом командно-штабных учений.
Гасанов довел до сведения участников военнослужащих задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Гасанов дал конкретные поручения о достойном выполнении задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, и готовности в любой момент незамедлительно и решительно пресечь возможные провокации.
В заключение перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих, более качественного и интенсивного проведения учений и тренировок.