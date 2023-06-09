CityNet - генеральный партнер фестиваля GameSummit

Интернет провайдер CityNet стал генеральным партнером крупного игрового фестиваля GameSummit, который впервые пройдет в Азербайджане.

11 июня GameSummit соберет в Бакинском дворце спорта геймеров, любителей видеоигр, виртуальной реальности, поп-культуры, комиксов и других схожих интересов и станет отличной площадкой для того, чтобы насладиться самыми интересными онлайн и оффлайн развлечениями.

В рамках фестиваля будут проводиться чемпионаты по различным крупным играм, включая гоночные и разнообразные симуляторы. Участники смогут соревноваться в захватывающих турнирах, где будут определены лучшие из лучших. Также будут организованы чемпионаты по ретро-геймингу и настольным играм, чтобы воссоздать атмосферу старых классических игр и насладиться стратегическими схватками за игровыми досками. Также в рамках мероприятия будет организована VR-зона, где каждый сможет получить уникальный игровой опыт и насладиться новинками в сфере виртуальных развлечений.