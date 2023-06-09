Причиной взрыва на фабрике по производству ракет близ Анкары могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки. Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

"Около 08:45 (по местному времени) в цеху по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет", - сообщил Шахин в эфире местных телеканалов.