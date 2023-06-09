Взрыв на ракетном заводе в Анкаре: есть погибшие Видео; Обновлено 12:42
Причиной взрыва на фабрике по производству ракет близ Анкары могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки. Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Анкара Васип Шахин.
"Около 08:45 (по местному времени) в цеху по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет", - сообщил Шахин в эфире местных телеканалов.
* * * 11:47
Пять человек погибли после взрыва на фабрике по производству ракет в Анкаре, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Отметим, что фабрика расположена в предместьях столицы в районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов. Перед пожаром и появлением дыма над объектом был слышен взрыв.
* * * 11:19 На заводе по производству ракет в турецкой Анкаре прогремел взрыв, об этом сообщают турецкие СМИ.
На место выехали пожарные и медики.
Агентство Ihlas cообщает о погибших после взрыва.