Отдел информации 11:23

Перед началом летнего сезона, а также в связи с предстоящими визитами многочисленных зарубежных делегаций и иностранных туристов исполнительная власть Баку приняла решение провести на территории столицы Азербайджана очередной общегородской внутренний субботник. Состоявшееся сегодня 10 июня мероприятие, в котором участвовали сотрудники органов исполнительной власти Баку, началось ранним утром и охватило все районы столицы.

Коммунальными службами были очищены и вымыты проспекты и улицы, обочины тротуаров и фонарные столбы, придорожные ограждения, фасады зданий, скамейки в парках и зонах отдыха, витрины магазинов, киоски, автобусные остановки, а также многочисленные торговые объекты на проспектах и улицах. Участвовавшие в субботнике сотрудники заведений общественного питания и магазинов вымыли фасады и витрины своих объектов, а также привели в порядок прилегающую к ним территорию.

Активное участие в субботнике приняли участие коллективы предприятий, управлений и организаций, а также многочисленные жители Баку, присоединившиеся к призыву Исполнительной власти. Сотрудники хозяйственного Объединения по городскому озеленению взрыхлили основания деревьев по обочинам главных магистралей и проспектов, а также промыли вечнозеленые растения и привели в порядок газонные покрытия. Одновременно на территории города были посажены новые деревья, кустарники и цветы, адаптированные к климату Апшеронского полуострова. Сотни единиц техники коммунальных служб Исполнительной власти Баку промыли специальными средствами главные городские улицы и проспекты, а сотрудники провели дополнительную уборку жилых домов, дворов и мусорных контейнеров, находящихся на балансе коммунальных служб.