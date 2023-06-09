Дорожная полиция обратилась к родителям школьников

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к родителям по поводу организации школьных экскурсий.

Как отмечается в обращении, в связи с окончанием учебного года увеличивается число случаев вывоза школьников на экскурсии или в места отдыха.

«К сожалению, как правило, такие поездки осуществляются на основе устных договоренностей с нерегулярными пассажироперевозчиками или случайными лицами. При этом, как правило, не учитывается техническое состояние транспортного средства, уровень профессионализма и состояние здоровья водителя, наличие или отсутствие у него прав на управление автомобилем, а также ряд требований, предусмотренных законодательством.

В целях предотвращения неблагоприятных ситуаций, руководству образовательных учреждений и иным организаторам экскурсий несовершеннолетних рекомендуется осуществлять такие поездки только через специализированные учреждения.