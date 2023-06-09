Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:36

Расследование англо-еврейского лондонского издания The Jewish Chronicle выявило скандальное обстоятельство: британские ученые, оказывается, помогали иранцам создавать смертельное оружие вопреки всем санкционным запретам. Журналисты проанализировали публикации в научных журналах в период с 2017 года и обнаружили сотни проектов, в которых британские ученые, университеты и другие учреждения сотрудничали с иранскими университетами, находящимися под санкциями из-за их вовлеченности в ядерную программу Ирана.

Не все из этих работ посвящены военной тематике, однако это не означает, что санкции не были нарушены. Согласно санкционному акту Министерства финансов Британии, британский гражданин или резидент не должен быть вовлечен в действия, «прямо или косвенно» ведущие к выгоде физического или юридического лица, указанного в санкционном списке. Речь идет в том числе и об обмене интеллектуальной собственностью, особенно если она может вести к созданию коммерческого продукта. Но в ряде случаев имеет место неприкрытое сотрудничество в военно-технической сфере. По меньшей мере одиннадцать британских университетов, включая Кэмбридж и Лондонский императорский колледж, участвуют минимум в шестнадцати исследованиях, которые имеют потенциальный выход на военное применение Ираном. Британия запрещает экспорт военных технологий и технологий двойного назначения в Иран, а недавно применила специальные санкции в отношении лиц и организаций, поставляющих в Россию дроны-камикадзе, которые сейчас используются в Украине. Программы развития БПЛА и ракетного вооружения контролируются в Иране Корпусом стражей исламской революции, и Британия находится в шаге от признания КСИР террористической организацией. Тем не менее одно из исследований, причем финансируемых Тегераном, ставит целью улучшение работы двигателей БПЛА, увеличение высоты, скорости и дальности дронов.

Ученый из Лондонского императорского колледжа Ахмад Наджаран Хейрабади в сотрудничестве с коллегами из Шахрудского технологического университета и Мешхедского университета имени Фирдоуси изучал возможности усовершенствования легкого двухтактного двигателя, который используется на дронах Shahed-136, массово применяемых по целям в Украине, включая гражданские объекты. Статья о результатах исследования, опубликованная в марте 2019 года, прямым текстом сообщает: «Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко применяются в современном мире из-за их очевидных преимуществ. В частности, поэтому они играют большую роль в военной сфере». Проект осуществлялся при поддержке Министерства науки, исследований и технологии, чьи руководители, бывший министр Камран Данишчу и нынешний замминистра Мохаммад Нури, состоят в санкционном списке Британии. В другом британском университете вели работы с иранскими коллегами над повышением маневренности и времени срабатывания реактивных двигателей с конкретным применением в военной сфере. Это было совместное исследование Центра двигателестроения исследовательского университета Крэнфилд и Иранского университета науки и технологии. Проект, в котором изучались так называемые нечеткие регуляторы. В исследовании также открыто указывается, что «эта передовая технология имеет перспективу применения в новом поколении военных турбодвигателей». Что интересно, британский участник программы доктор Сохейл Джафари до Крэнфилда работал в Шарифском технологическом университете, который с 2012 года находится в санкционном списке Британии. Что еще интересней, Исследовательский университет Крэнфилда тесно сотрудничает с британским Министерством обороны и Королевскими военно-воздушными силами, в частности. Это, как видим, ничуть не помешало иранцам найти общий язык с секретным научным центром.