Первая европейская страна закрыла посольство в России

Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир объявила о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.

"Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России", - сказала глава МИД.

Однако решение о приостановке деятельности посольства не является разрывом дипломатических отношений: "Как только позволят условия, Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению работы своей миссии в России".