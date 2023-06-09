Россия ночью атаковала Одесскую область Украины с помощью беспилотников «Шахед». Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, над Одессой были уничтожены восемь беспилотников. Обломки одного из них упали на многоэтажный жилой дом, что привело к пожару. В результате погибли три человека, еще 26 пострадали.