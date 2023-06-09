В Хырдалане женщина скончалась после падения с аттракциона Генпрокуратура начала расследование
Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование в связи со смертью женщины, упавшей с аттракциона в Хырдалане.
Согласно сообщению ведомства, в прокуратуре Апшеронского района проводится расследование по факту смерти Минаи Нуриевой (1987 г.р), в больнице, где она лечилась от травм, полученных 8 июня в результате падения с аттракциона в одном из парков в городе Хырдалан Апшеронского района.
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