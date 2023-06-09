Украинцы отбросили россиян под Бахмутом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются под Бахмутом Донецкой области, пользуясь моментом ротаций у россиян и тем, что они перестраивают свою оборону. Об этом сообщил в эфире украинского телемарафона спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый.
По его словам, за минувшие сутки ВСУ в районе Бахмута продвинулись вперед, на некоторых участках - до 1400 метров.
Как отметил Череватый, ВС РФ стягивает к Бахмуту резервы, пытаясь удержать свои позиции и атаковать, но безуспешно — украинцы останавливают российские штурмы огнем и по возможности проводят контрнаступления: "Украинские воины пользуются тем, что в зону боевых действий перебрасывают свежие российские подразделения, которые не завершили слаживание и рекогносцировку, а также плохо знают местность".
"В общей сложности произошло 6 боестолкновений, в ходе которых украинскими Силами обороны уничтожено 138 россиян, 236 получили ранения, одного взяли в плен. Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 3 бронеавтомобиля, гаубицу Д-30, зенитную пушку С-60, беспилотный аппарат ZALA, 8 складов боеприпасов и 7 авто, которые подвозили боеприпасы и оружие", - сообщил Череватый.