Украинцы отбросили россиян под Бахмутом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются под Бахмутом Донецкой области, пользуясь моментом ротаций у россиян и тем, что они перестраивают свою оборону. Об этом сообщил в эфире украинского телемарафона спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ в районе Бахмута продвинулись вперед, на некоторых участках - до 1400 метров.